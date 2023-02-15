本港14萬勞動人口流失　孫玉菡：暫無計劃制訂條款資助挽留人才

議員吳永嘉向立法會提交書面質詢，提到過去兩年香港流失約14萬勞動人口，有意見認為，政府除引進外來人才外，也需要推出措施鼓勵本地人才留港發展，關注當局有否就所有涉及公帑資助的挽留人才措施制訂條款，以確保受惠人才留港發展。勞工及福利局局長孫玉菡回應指，政府現時並無計劃制訂條款。

孫玉菡回應書面質詢時表示，政府現時並無計劃制訂條款，以確保受惠公帑資助人士留港發展，又指人才是隨機遇而行，認為只要香港自身具吸引力，令本地人才，尤其年青人看到希望時，人才自然會留下，但強調政府同時致力培育本地人才，以公帑資助香港市民自我裝備和提升技能，包括資助教育、鼓勵創業和持續進修等。

孫玉菡又提到，醫院管理局去年12月底推出的員工置業貸款計劃，同事反應正面，截至今年1月31日，已收到超過400份申請及接近800個查詢。另外，截至去年12月，醫管局內共有103名醫生、263名護士、57名專職醫療人員及2,868名支援及其他職系員工在退休後延任，並以全職合約形式繼續為醫管局服務。22/23至26/27年度退休之員工當中，更至少有超過1,500名醫生、護士及專職醫療人員表示有興趣或已同意於退休後延任。