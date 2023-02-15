近半年2800確診者現「長新冠」　求診私院數據未錄入醫健通

新冠肺炎疫情持續3年，本港社會關注「長新冠」的綜合後遺症。當局今日(15日)書面回應立法會議員提問時指，據醫管局臨時數字，由去年8月15日至今年2月6日，有2,800名普通科門診病人被診斷出現「長新冠」，主要出現持續咳嗽、呼吸困難及乏力。

不過，上述數據並未包括涉「長新冠」症狀患者向私營機構求診的數字。當局指出，由於現時私營機構大多未有將病人醫療紀錄上傳「醫健通」，令搜集數據有困難，不排除出現更多「長新冠」的康復者。此外，醫管局目前為更了解「長新冠」在香港的影響，已有7項廣泛涵蓋「長新冠」相關題目的研究獲得撥款，由香港大學、香港中文大學及香港理工大學進行。

醫管局亦於2020年在18區中醫診所推出「中醫門診特別診療服務」，為有新冠後遺病徵的合資格香港居民，按中醫師臨床判斷提供免費中醫內科診療服務。截至上月底，醫管局的中醫診所已為超過10萬名康復者提供近44萬人次診療，醫管局表示會密切監察需求，有需要時加強服務。