訪港旅客僅回復至疫前一成　明天首個逾3000人公司團抵港

旅發局公布，今年1月初步訪港旅客約50萬人次，為去年12月的3倍，惟較疫情前的2019年全年日均旅客數字恢復僅約一成。旅客訪港目的除了以香港作為過夜停留的中途站﹑探親﹑商務等主要出行目的外，休閒旅客的比例亦錄得增長。

代表旅遊界的議員姚柏良稱，從業界得知，香港與內地全面通關以來，明天(16日)將迎來首個多達3,000人的內地團訪港，而該團屬於公司「獎勵團」，行程會到亞洲博覽館出席活動，而除了舉行會議外，亦包括觀賞歌手演出，由於不會有其他在港的觀光行程，該團會即日返回內地不留港。姚續指，知悉該活動籌備較急，加上目前本港港旅遊業界人手不足，業界無法接待有關內地團，對此感到可惜。他指以往類似內地團一般都會加插一些本地觀光行程，甚至順道到澳門，該團此行未必能在港消費，惟相信陸續復常後有關活動將增加。

不過，姚柏良認為，無論航空、酒店、旅行社等旅遊行業，均面對人手及資金不足，雖然業界希望加大力度招聘人手，但可動用資源有限，而且不少旅遊巴在維修等方面都要龐大支持，希望政府為業界提供支援，協助業界復業，重新提升旅遊配套及能力，否則將影響香港經濟復甦。早前旅發局公布「Hello Hong Kong」(「你好，香港」)全球宣傳活動，活動包括聯同全港商戶向旅客送出至少100萬份「香港有禮」旅客消費優惠券，旅客可憑券在指定酒吧﹑餐廳及酒店享用迎賓飲品亦可在1,500間不同景點﹑零售及餐飲商戶直接使用消費優惠券，且不設最低消費額限制，期望可帶動旅客在港消費。