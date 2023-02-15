8成受訪者盼續派消費券　調查促政府推針對措施　助市民渡難關

政府將於下周三(22日)發表新一份財政預算案。有調查發現，8成市民盼當局能推出電費補貼及續派電子消費券。調查機構指，本港已取消防疫措施及進入復常階段，惟整體受訪者對「派糖」的期望轉趨審慎，較低收入家庭人士對「派糖」加碼的訴求仍然強烈，反映基層的元氣尚待恢復，促政府推出針對性措施，協助市民渡過難關，為進一步推動香港經濟民生復甦提供有利條件。

香港研究協會於1月26日至2月8日，以電話隨機訪問1,073名18歲或以上市民。調查假設預算案將推出一次性「派糖」措施，38%受訪者表示相關的總開支應較去年「維持不變」，較過去同類調查升12個百分點，比例創調查以來新高；37%人表示應該「增加」，13%人則支持「減少」。以家庭月入作分析，較低收入家庭較為支持政府增加派糖。

85%受訪者認為，政府應該推出電費補貼，較上年度同類調查升半成，其餘依次為發放電子消費券(80%)、退稅(75%)、增加免稅額(74%)、寬免差餉地租(72%)、向申領各類津貼的人士發放額外款項(69%)及「公屋免租」(63%)。4成受訪者表示，消費券金額與上年度的1萬元相比應「維持不變」，36%人則認為應該增加金額；20%人則認為減少。