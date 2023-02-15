香園圍管制站周五起只受網上預約　2.24起日租加倍至150元

香園圍口岸自上周一(6日)通關起，其開放使用的公眾停車場連日爆滿，惟有提前預約的旅客亦未能獲派車位。政府發言人今日(15日)表示，鑑於香園圍管制站的公眾泊車位需求殷切，當局將實施多項優化措施，包括由本周五(17日)起只接受經網上預約的車輛停泊，同時調整泊車收費，其中日租收費由原來的70港元，加倍至150港元；新收費將由下周五(24日)起生效。

發言人表示，政府正致力以多管齊下的方式，調整香園圍口岸停車場的預約安排和泊車收費，及增加口岸附近的泊車位數量，以便利市民往返內地及香港。政府產業署經檢視泊車情況後，決定推行優化措施，包括管制站自本周五起只接受網上預約停泊，不再接受未經預約車輛，系統同日恢復運作；而為減少車輛停泊超逾其預約時段的情況，泊車收費包括額外泊車收費，即實際離場時間遲於預約離場時間將作出調整。

據最新收費指引，管制站停車場由下周五起，時租將加至15元；日租(即任何24小時)將加至150元，比原本的預約車位日租70元、標準日租80漲價近一陪。而夜租(即傍晚6時至翌日早上8時)收費為80元，至於新設的「超逾預約時段收費」，逾時的車輛在第一及第二小時時租，需另支付每小時60元，其後每小時75元。

除了現有香園圍邊境管制站的公眾停車場外，當局亦表示正致力促成在口岸附近供應更多停車場和泊車位，包括近年已處理若干毗鄰口岸的私人土地用作臨時停車場的規劃申請，現時已有私營停車場投入運作。此外，政府會探討在口岸附近合適的政府土地提供臨時公共停車場的可行性。