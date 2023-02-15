主張中史列為高中必修　有議員擔心惹學生反感

高中必修科變動頻頻，如前兩年通識科被修訂為公民與社會發展科，要求學生須到內地考察。議員劉智鵬今日(15日)於立法會提出無立法效力的議員議案，建議高中選修的中國歷史科改名為「中國歷史地理及文化科」並列為必修，同時建議當局以「達標」或「不達標」作為該學科的考評機制。

身為大學教授的議員劉智鵬指，需讓中學生認識及探討中國歷史的演變及不同面貌，以及探索人文、地理、歷史之間的相互關係，又指「學而時習之，不亦說乎」、稱「高中推行持續而定時嘅中國歷史地理及文化科，必定係高中生一段愉快學習嘅經歷」，又表示此課並不會和公民與社會發展科課程重疊，而是「互為表裏」。

議員管浩鳴對議案提出修正案，指自己雖然同意建議目的，但將科目設為必修科，會衍生幾個問題，包括：分布在中史、地理、中國語文、公社等科目的課程內容，很可能會出現重疊；必修科需在制度上作出調整；現時「優化高中課程」改革方案也需要時間驗證成效，如果現時倉卒地決定開設新必修科，恐怕只會弄巧反拙，適得其反。因此修訂將中國歷史列為中學階段的「必需學習經歷」。教育局局長蔡若蓮亦表示對列為必修科「有所保留」，因會壓縮和淺化高中中國歷史科。

議員陳祖恒同意管浩鳴提及的修正案，即將中國歷史列為整個中學階段的必須學習經歷，因為學習歷史必須連貫，並從小學起因材施教。至於是否硬性將中國歷史列為高中必修科目，陳認為值得商榷，因為文憑試直接影響學生升學機會，在目前高中已有多個必修項目下，如果將中史列為第5個必修科，勢必影響學生上課時間，並增加學習壓力。

本身為教師的議員梁子穎表示，過往有不少學生因為擔心不能應付4個必修科，而選擇其他方法升學，最後「兜個圈」返回香港升讀大學。他憂慮，將中國歷史列為高中必修科目，或加劇學生的流失，甚至影響學校人手安排，並增加學生對中史科的反感程度。

議員鄧家彪稱「自己好鍾意歷史，初中已睇晒80冊《資治通鑑》」，然而就讀大學應考相關科目只取得「B級」成績，相反「果啲唔鍾意中史嘅攞A」，相信因為他們書寫及背誦較佳，因此突顯出中史科在考試評分方式上有扭曲，故一下子將中國歷史列為高中必修科目有其困難之處。