消息指醫管局研大灣區輸入1600病人助理　議員憂打爛現職飯碗

本港不同行業正面對人手不足問題。消息指，醫院管理局正研究輸入外地勞工從事非醫療專業工作，局內專責小組稍後將向勞工處申請，目標在大灣區輸入1,600人，到公立醫院擔任病人服務助理。有議員表示反對，批評醫管局不能「開壞先例」，或影響現職「飯碗」。

醫管局發言人回覆時表示，目前全港公立醫院有約1.7萬名病人服務助理，但未有正面回應是否計劃輸入外勞，僅表示十分關注公立醫院的人手情況，指本港整體醫療行業均出現人手短缺，正透過不同途徑盡量加強招聘員工。

議員林振昇及周小松一同指出，若消息屬實，恐影響現職約1.7萬名病人服務助理「飯碗」，故要求醫管局應盡快交代事件，以免對在職工友的士氣造成打擊。他們同時批評，醫管局不能貿然因人手短缺便提出大規模輸入外勞，相反應先理順退休後重聘計劃、完善支援職系晉升階梯和待遇，以及加強挽留人手，並透過不同途徑進行本地招聘。

周小松又稱，過去曾收到工會代表多次反映，醫管局推行的「退休後重聘計劃」未如理想，不少年滿60歲的支援職系工友申請計劃也遭到拒絕，認為醫管局若面對人手短缺，應盡力挽留富經驗、有意延任的退休工友，重新審視「退休後重聘計劃」審批程序及門檻。