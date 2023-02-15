DR醫學美容誤殺案　集團負責人周向榮從醫生名冊永久除名

DR醫學美容集團2012年為女顧客進行名為CIK的療程，抽取客人血液經培植後再注射回客人體內，3名接受療程的女顧客其後出現敗血性休克，最終結果1死2傷殘，為本港歷來最嚴重的醫學美容事故，DR集團始創人周向榮等涉案人士其後被裁定誤殺罪成。醫委會今日(15日)就案件召開研訊，指出誤殺屬非常嚴重罪行，事件削弱公眾對醫護的信心，懲處需反映社會期望，為確保公眾安全，決定將他從醫生名冊永久除名。

DR老闆周向榮、技術員陳冠忠及替死者施針的女醫生麥允齡，早前因誤殺罪成，分別被判囚12年和10年及3年半。其中周向榮及陳冠忠兩人2021年就定罪和判刑提上訴，而上訴庭頒發判辭，駁回定罪上訴，但指案中重點在未建立安全系統，認為二人目前刑罰明顯過重，故批准判刑上訴，兩人同獲減刑兩年，刑期分別減為10年和8年。周向榮至今仍然服刑，故今日沒有出席醫委會研訊，僅有律師代表。

研訊小組引述前年法庭判詞指，周向榮當時提供的CIK療程，僅屬實驗階段，並未獲證實，認為其所觸犯非常嚴重的罪行是毋庸置疑，不但損害醫學專業的聲譽，更削弱公眾對醫護的信心。小組認為，周身為醫生，理應比其他人更熟悉醫療，但仍然推出未經證驗的療程，醫委會為保護公眾免受不適當的醫治，同時懲處需反映社會期望，不能容許周向榮執業行醫，因此最終作出上述判決。

事故發生於2012年10月3日，3名DR醫學美容集團女顧客，包括茶餐廳老闆娘陳宛琳、小學教師王靜波，及學校清潔工黃鳳群，到集團的銅鑼灣分店，接受CIK療程，其後分別於24小時內出現敗血症休克情況，陳宛琳延至7日後不治，王靜波須截去雙下肢及右手四指；黃鳳群則雙腳腳趾壞死。事後調查發現，有關療程尚在實驗臨床階段，用於治癌，不適合用於人體，但DR集團包裝成保健產品出售；集團在配製血產品時，沒有標準作業程序、保存記錄，及驗菌測試，令血產品受細菌感染。