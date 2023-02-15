45歲漢偷拍心儀男子近3年　手機藏逾千影片遭移送法辦

澳門一名45歲男子，上周因被揭發在一會所更衣室偷拍而被捕，執法部門經調查後再公布案情，指被捕男子涉嫌過去3年，多次在街上及會所偷拍心儀男子，事後更從其手機起出1,100多張偷拍及逾千段相關影片，他涉嫌觸犯侵入私人生活罪，至今日(15日)移送法辦。

部門指出，涉案男子姓李，是澳門居民，未婚，報稱任職文員。案情指，上周三(8日)下午4時許，路環某屋苑男住客報案，指當日在會所的男更衣室內發現裝有攝錄機的手提袋，且呈開機狀態，懷疑有人偷拍。執法人員根據閉路電視片段鎖定李男犯案，翌日(9日)上午在屋苑樓下將其截獲。

李承認是屋苑住客，並供稱2020年開始在街上偷拍心儀男性，直至2021年12月搬入事發屋苑後，開始在男更衣室偷拍男性換衫。而其手機亦起出1,100多張於街頭偷拍相片及500多段影片；另有40多張相以及500多段影片偷拍自上述更衣室。而被揭當日，攝錄機內的影片涉及6名男性，分別正在更衣或只穿內衣褲。目前部門已聯絡到其中兩名事主，均表示追究。