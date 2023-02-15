本港整體罪案升破案率跌　各界指難接受促改善

香港近年治安令人憂慮，每日街頭上映刀光劍影的戲碼，根據最新數據，2022年共錄得70,048宗罪案，破案率僅35.2%。翻查資料，本港罪案數字連續5年上升，但破案率對比5年前卻足足下跌13%。有學者認為有關情況令人難以接受，反映相關執法部門被不法分子當「紙老虎」，促相關部門與傳媒及市民改善關係，接受批評並改正，始能改善形象吸納人才，提升辦案質素效率。另議員亦認同相關部門工作要加把勁。

根據數字，去年錄得的整體罪案數字是70,048宗，比前年增加5,620宗，按年升8.7%，整體破案率為35.2%。罪案上升主要是由於詐騙案飆升45.1%，另黑幫相關罪案錄得亦大升35.3%。回顧近年的整體罪案數字，可見數字「愈升愈有」，由2017年的5.6萬宗，至2020年突破6萬大關，去年更闖7萬大關，絲毫不見回穩迹象。相反，整體罪案破案率於2017年高見48.2%，但去年只剩下35.2%，足足大減13%。

此外，假難民仍然在港賴死唔走，作奸犯科，去年有687名持「持街紙」的非華裔人士犯案被捕，較前年減少242人，佔整體被捕人數2.4%，主要涉及罪行包括店舖盜竊、雜項盜竊及嚴重毒品罪行，另有部分人牽涉黑幫活動而被捕。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，2019年及2020年罪案數字增加及破案率下跌可以理解，因為相關部門很多人手及資源調撥應對反修例事件，但去年的罪案數字升勢未止，破案率下降則令人難以接受。他舉例，去年涉及黑幫案件大升35%，近多個月不時發生涉及黑幫的傷人案，可見黑幫視相關部門為「紙老虎」，未能給予痛擊。

而為何讓人有「紙老虎」感覺，則是由於人手良莠不齊。他認為，相關部門目前形象不討好，難吸納「後生」精英人才，唯有延長退休年齡保人手，但他們又體力不繼。他指出，相關部門要吸納精英，必須先改善形象，改善與傳媒及市民關係，要接受批評且從善如流，否則只會惡性循環。他續建議，相關部門要加強情報搜集能力，特別是涉及黑幫及南亞幫的情報，做好防罪工作。

議員葛珮帆指整體罪案增加，但破案率下跌，反映相關部門工作仍需加把勁。她表示，十分關注假難民問題，亦知悉部分人加入黑幫，令黑幫勢力助大，促請相關部門針對假難民及黑幫活動加強打擊。此外，雖然相關部門過去進行了防騙宣傳工作，但「好多宣傳都未入到屋」，建議加強與電訊商和銀行合作，及早截斷不尋常交易，亦要防範不法分子利用人工智能犯案。