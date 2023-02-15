觀音開庫數百人紅磡輪候　夫婦紮營3日2夜取得頭籌

一年一度的觀音借庫今晚(15日)11時開始，善信可趁此向觀音借庫，讓新一年財運亨通，改善運程。東網記者於今晚9時許到紅磡觀音廟視察開庫情況，已見數百名市民在「佛光街遊樂場」等候，另有人選購借庫所用的物品。

排頭位的麥氏夫婦表示，10年前來借庫後，開設的點心專門店生意順利，所以「年年都借庫」。而去年受疫情影響，他只好拜託觀音廟附近店舖幫手，在網上借了8千萬元。今年觀音借庫重開，他們3日前已到場排隊，在球場紮營3日2夜，結果取得頭號籌而非常開心。麥生又指，觀音借庫好靈驗，承諾了的事件一定要好好去做，他祈求身體健康，結果成功戒了煙，今年借多少亦無所謂。最後，麥先生借到3億8千萬元。

另有善信陳氏夫婦於下午到場取籌號，陳生指之前亦有借庫，惟去年因疫情關係而未有借，他表示「始終親身借比較好，感覺較實在，網上借好似怪怪哋」。對於希望借庫金額是多少，陳生表示隨心，最重要身體健康。

此外，市民也可以到銅鑼灣大坑蓮花宮、筲箕灣天后古廟、土瓜灣天后古廟、紅磡北帝古廟、茶果嶺天后廟、深水埗三太子及北帝廟、深水埗天后廟、筲箕灣譚公廟、黃泥涌北帝譚公廟及天后廟、灣仔玉虛宮(北帝廟)及香港仔天后古廟等借庫。