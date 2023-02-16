紅運鐺頭福袋送老友記　與建築師共度節慶歡樂下午

由香港建築師學會及建築署協辦的「香港建築師學會年度概念設計比賽 」得獎作品「紅運鐺頭」因疫情關係，延遲兩年終在剛過去的維園年宵展出，4位由倫敦回流香港的建築師，包括陳諺鋒(Jacky)、鍾兆棊(Nicolas)、鄧宇正(James)及黃蔚妍(Vivian)藉農曆正月，秉承可持續性設計初衷，決定將「紅運鐺頭」大門上的平安虎鈴升級再造成掛袋裝飾，連同1200份載滿有心人士及本地品牌贊助禮物組成窩心福袋，4人透過仁濟醫院屬下5間長者鄰舍中心送贈祝福予一眾未能親身到維園參與節慶花市的「老友記」。

4位建築師於仁濟醫院屬下長者鄰舍中心與超過50位「老友記」玩遊戲，更與長者分享製作「紅運鐺頭」的困難，獲長者大讚他們年輕有為，對「紅運鐺頭」的設計及傳承中國傳統文化感到欣慰。他們其後向長者送贈「紅運鐺頭送祝福－福袋」，內有由本地有心人士及愛心品牌贊助的口罩、白米、中藥保健產品，以及「紅運鐺頭」建築師團隊送出的「升級再造平安虎鈴掛袋裝飾」及賀卡，共度節慶歡樂下午。