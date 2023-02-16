東方日報A1：名廠機抽濕　標籤不副實

潮濕天氣殺到，抽濕機可謂「回南天恩物」，不過消費者委員會測試市面的抽濕機時發現，部分安裝空氣過濾器後，抽濕效能下降，可謂得不償失，兩款抽濕機安裝HEPA空氣過濾器後，表現更跌出「一級能源效益」要求。該會又指廠商以較潮濕及高溫的環境量度抽濕效能，使到宣傳時的抽濕量較「能源效益標籤」列明的高，質疑是誤導消費者，而有些名廠機的抽濕能力與標籤不符。

消委會測試14款附送過濾器的抽濕機，包括4款2合1的空氣淨化抽濕機，售價介乎2,099元至6,180元，並分別以標準環境（攝氏26.7度及相對濕度60%）及廠商慣用環境（攝氏30度及相對濕度80%）連續抽濕6小時，比較抽出的水分重量。

測試結果顯示，售價分別為3,990元的惠而浦及3,690元的金章牌抽濕機，安裝附帶的HEPA空氣過濾器後，所量得的每日抽濕量均大跌。在標準環境下，惠而浦僅能抽出12.15公升水，較聲稱的14公升水少13.2%；金章牌則少23.1%。而於廠商慣用環境下，抽水效能分別更明顯，金章牌抽濕機6小時只抽到16.51公升水，比聲稱大減41%；惠而浦則較聲稱抽少14.7%的水，而未安裝過濾器時抽量則與聲稱相若。

與此同時，兩款抽濕機均標示1級能源效益級別，惟安裝HEPA過濾器後量得的能源效益級別分別降至2級及4級。金章牌解釋，HEPA空氣過濾器為隨機附送贈品，而正常使用下不用安裝過濾器。不過，消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指出，消費者得知附送的過濾器有助改善室內空氣，大部分人都會安裝，認為廠商應「老實啲」，一同標示產品於安裝過濾器後的能源表現及抽濕量，否則便有誤導之嫌。該會已將測試結果交予機電工程署跟進。

機電署則稱，其測試亦發現兩款抽濕機未符能源效益標籤要求，正進一步測試，若不符要求，該型號將不可在港供應。另外，消委會指出，大部分抽濕機廠商宣傳時的抽濕量均在較濕較熱的廠商慣用環境下量得，較在標準環境下量得的高出約49%至83.9%不等，平均約高出70.3%，未能反映實際環境，多年來沒改善，亦有誇大效能之嫌，促廠商提供標準環境的數據予消費者參考。

譚鳳儀亦建議消費者選購抽濕機時，應參考能源標籤上標示的評級及抽濕量，而非單憑宣傳單張的聲稱數值選購。至於較佳的抽濕機產品，消委會評選三菱電機及LG的抽濕機為4.5星級別，能源效率表現出色，但價格亦較貴；而對抽濕速度要求不是特別高，可以考慮小米及開利。若打算選購2合1空氣淨化抽濕機，消委會指飛利浦的能源效率不俗。另外，消委會去年收到71宗涉抽濕機的投訴，較2021年大增4倍，投訴以送貨延誤為主。

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