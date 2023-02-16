教育局甄選一團體鄰近濕地公園辦學　提供12年中小學內地課程

為吸引及挽留外地人才、外來投資，本港有逾50間國際學校提供不同的非本地課程，讓因工作或投資來港居住人士的子女可在港修讀，並在返回原居地後繼續在當地學校升學。教育局今日(16日)公布，耀中耀華教育網絡有限公司獲選為最合適的申請團體，在天水圍一幅鄰近濕地公園的全新土地，成立非牟利私立學校，提供12年小學和中學班級的內地課程，主要取錄非本地學生。

教育局稱，視乎工程進度，該所學校預計最快於2026/27學年開始營運，並由該學年起逐步提供合共約900個內地課程的中小學學額。局方強調，透過校舍分配委員會的公開和公平競逐機制分配有關土地，該局在2021年7月邀請團體表達意向，共收到8份申請。由非官方人士和政府人員組成的校舍分配委員會負責審議申請，過程中仔細考慮一籃子因素，包括團體營辦內地課程的經驗和能力，是否有良好的管治架構、妥善的管理制度和穩健的財政基礎，以及其辦學計劃書的質素。

局方續指，隨着粵港澳大灣區的蓬勃發展，本港銳意促進大灣區內人才互動並增強發展動能，預期在香港的內地家庭對內地課程學額的需求會日趨殷切，成立開辦內地課程的學校可適時回應需要。