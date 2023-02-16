人手短缺致旅行團難留港過夜　旅遊業界促港府提供基本資助

踏入疫情復常階段，加上中港恢復全面通關，吸引不少旅遊來港。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠今早(16日)在電台節目表示，疫情期間已有9成導遊轉行，均擔心重投旅遊業收入不穩定，故不敢貿然辭職，最多請假一日幫忙帶團，令人手嚴重短缺，很多旅行團不能留港過夜，即使現時旅行團逐漸恢復，依然為數不多。她期望港府為業界提供基本生活資助，吸引導遊重返行業。

梁芳遠續指，業界亦缺乏司機，因為他們叫價高，例如租一日車的司機連車租已需要7,000至8,000元，開支甚高，坦言是「無團又驚，有團又驚」，又擔心安排不當會令旅客有不好的體驗，屆時「仲衰過不來(香港)」。她提到，現時接待旅行團或考察團的數目未達到導遊的基本生計，她期望政府提供支援，包括重推疫期初期提供的基本資助；簡化導遊考試，發出短期牌照予通過基本培訓者等，吸引更多人做導遊。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦則在另一電台節目指出，一間內地企業組織了3,000人的商務團，於下午來港參加年會，主要是觀看歌手表演，他形容是對本港旅遊業「投下信心的一票」。他指出，上述團友部分不會立即離開，會繼續在港消費。他認為相關訪港的大型商務團證實當局宣傳有放，惟業界復甦或需時數個月。

至於本港是否具有足夠旅遊接待力，他認為目前最需要是旅遊巴，由於很多旅遊巴停泊在停車場擺放多時，需要維修。他又提到，中港全面通關不足半個月，旅行社及巴士公司重啟業務，估計開支涉及過百萬，經營上會有困難。