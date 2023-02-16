議員倡中史列為高中必修科　教育局：時機不成熟

為培養市民對中國歷史認識，有議員提出「中國歷史列為高中必修科目」無立法效力的議員議案，經修正案修改為「必須學習經歷」及刪去「作為必修科目」後獲得通過。多名議員質疑其可行性，更有議員直言動議不符實際，稱師資不足以致結構未能調整，加上新增課程會令學生壓力增加大、難執行。教育局局長蔡若蓮亦指出對原議案有保留，認為時機未夠成熟。

會議上，議員龍漢標稱，新學制下每年約7萬名考生僅不足12%報考中史，難怪新一屆對歷史認識不足，但認為循循善誘好過一蹴而就。他指出，改動亦要考慮非華語學生的需要，語言文化的差異可能帶來較大挑戰，政府要考慮提供針對性支援措施，以創造合適環境。

議員吳秋北對議案直言歸根究柢是不符實際，稱青年對於民族歷史要補課，提升國家認同、民族自豪感最重要通過歷史學習，但可不局限課堂書本，建議以影視娛樂、武俠小說推廣，則不需要教育局覺得為難。他稱中華文明是僅有、唯一沒有間斷的文明，指西方上古史例如古希臘、古羅馬是子虛烏有、西方近代史的戰爭掠奪是極端邪惡。

此外，保安局前局長、議員黎棟國亦批評2001年當局作出奇怪決定，即允許其他方法教授中國歷史，令中國歷史科支離破碎，雖5年前政府撥亂反正令中史成為獨立必修科，但公社科剛起步，認為現時再改動中史科會「快咗啲」。

蔡若蓮則指出，發言議員對策略方向有不同看法，但對中史設為新高中課程有疑慮，認為考評重新設計要時間部署，對原動議有保留，認為時機不成熟。她又稱明白議員希望青年認識歷史文化，但綜合多項因素，現時不會考慮原議案要求，認為會帶來太多影響。