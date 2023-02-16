屋宇署無積極跟進僭建清拆個案　申訴署倡重新檢視執法策略

新界村屋僭建情況嚴重，惟申訴專員公署主動調查發現，屋宇署無積極跟進清拆個案。截至2021年底，屋宇署發出近5,400張清拆令，當中逾2,000張期限已滿但仍未獲遵從；而屋宇署曾在發出清拆令後，數以年計無採取任何跟進行動。公署批評有關部門無適時跟進，容易傳遞錯誤訊息，令業主以為不遵令亦沒有法律後果，甚誤以為政府已接納僭建物。而過去10年成功定罪的僭建個案，平均僅罰款約9,500港元，也只有9宗被判囚，公署認為懲處阻嚇力不足，遂向屋宇署及地政總署提出11項改善建議。

公署續指，自2012年起，屋宇署接獲的相關舉報持續上升，至2021年已錄得8,552宗，但署方的執法行動未能有效遏止僭建物增長，公署舉例指，屋宇署曾發現有正在施工的僭建物個案，但待視察後9至18個月才發清拆令，明顯不符合須採取「即時」執法行動的目標。此外，公署發現政府未曾全面調查及統計新界村屋僭建物，故不掌握整體情況，影響工作效率。公署認為，大量個案未能及時跟進，代表工作量或已超出屋宇署承載能力，建議該署重新檢視執法策略，包括優先針對嚴重及屢勸不改的個案。

另外，截至2021年底，屋宇署就未獲遵從清拆令個案共提出1,383宗檢控，有972宗成功入罪，當中有近1成個案屬於再次成功入罪，有部分未獲遵從的清拆令更已逾期數年或以上。公署形容，對於「冥頑不靈」的業主，屋宇署須持續透過執法手段，促使其遵從法定命令。至於違例情況嚴重，例如涉及4層或以上的村屋，或持續違規的個案，屋宇署應向法庭反映問題的嚴重性，尤其僭建對社會的禍害。有關部門亦應加強對持續未有遵從清拆令的業主的檢控，直至命令獲得遵從，以提高阻嚇效果。屋宇署及地政總署亦應考慮設立跨部門聯絡小組，加強協作及處理特殊個案的效能。