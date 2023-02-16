政府打擊阻街執法不力重犯者眾　申訴署倡引入累進式罰款

店舖阻街問題猖獗，政府執法不力，助長歪風。申訴專員公署就貨物或雜物阻街的規管工作進行主動調查，當中審視4個阻街黑點，揭發食環署執法力度欠佳。以深水埗順寧道及醫局街一帶為例，食環署在2018至2021年每日平均巡查4次或以上，但檢控或發出定額罰款通知書的數字，只維持較低水平的平均每日0.1宗及0.3宗。但該黑點的投訴，在2021年卻比2018年高出超過兩倍，公署視察亦發現該處有大量貨物和雜物佔用公眾地方，以及商戶擴展營業範圍，環境衞生欠佳，顯示食環署巡查未能充分發揮規管效能，執法力度亦未能有效遏止違規行為。

申訴專員亦提到，期間食環署大多引用「定額罰款條文」處理阻街行為，個案絕大多數屬於重犯，平均違例7.5次，數目驚人，反映條文對部分違規者欠缺阻嚇力。而以「阻街條文」成功檢控的個案當中，每年的平均罰款金額只約1,000港元，比「定額罰款條文」的1,500港元罰款金額低，而最高罰款也只是法例下最高刑罰的5,000港元，未能發揮足夠阻嚇作用。

在貨物或雜物阻街投訴處理的時間效率方面，公署揭發在2018至2021年期間，每年都有逾2,000宗市民投訴需時兩個月或以上處理，遠遠超出各部門所訂的30日內回覆的服務指標，這些個案很多曾被部門拒收，部門之間往往出現權責爭議，要1823政府熱線充當斡旋角色，但卻無權指令任何部門跟進個案，處理上難免費時失事，爭議往往變成各說各話，情況並不理想。

申訴專員公署建議，當局亦應全面檢視現行法例罰則，包括提高票控條文的最高和定額罰款金額，並研究引入累進式罰款機制。亦應研究賦權食環署人員移走、檢取和扣押非法霸佔或阻礙街道的貨物及雜物的可行性。