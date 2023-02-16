政Whats噏： 夜探屯門簡約公屋選址　江玉歡：乜都冇點返工返學

政府覓地興建簡約公屋，惹來社會好多爭議。議員江玉歡尋晚夤夜視察屯門其中一個簡約公屋選址，發現嗰度好荒蕪，交通購物等配套設施皆付諸闕如，擔心將來逾萬人遷入之後，返工返學以及買餸都好唔方便。

江玉歡視察嘅簡約公屋地盤，係屯門樂安排海水化淡廠嘅舊址，目前用作物品暫存同泊車。根據政府嘅構思，呢個地盤將興建5000個簡約公屋單位。江玉歡話假設樓宇有19層高，每層16伙的話，容納5000個家庭就需要有16幢簡約公屋。佢話近日有好多熟悉該區嘅人士向佢發電郵表達憂慮，而經佢實地視察，見通往地盤只有一條單線雙程嘅道路，附近冇學校、冇街市、冇商店、冇巴士、冇鐵路，若果要乘搭公共交通，就要徒步15鐘分鐘前往青山公路。佢質疑乜嘢都冇嘅情況下，幾萬個簡約公屋居民點樣返工返學呀？

雖然，屯門樂安排呢個地盤位置近海，可以話風涼水冷，但江玉歡引述附近居民話，買餸最就近嘅地點係黃金海岸商場，之不過，一包凍肉都要收80蚊㗎，至於嗌外賣就更要加收費用。佢質疑位置咁偏僻，到底係咪最好嘅選址？若果要增設配套先可以容納幾萬個簡約公屋居民，相關開支又要花幾多公帑呢？