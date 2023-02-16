被偷走11日　果欄幼貓「金枕」回家了　2尼籍男涉案落網

油麻地果欄一隻幼貓「金枕」於本月4日失蹤，經店方追查天眼片段後，發現當晚10時許有2男1女拖着一隻狗走近凍櫃，其中一名男子伸手將貓抱走，並往德昌里方向離去。店方報案求助，執法部門人員經追查後，於昨(15日)以涉嫌「盜竊」拘捕涉案2名分別29及31歲尼泊爾籍男子，並尋回「金枕」，牠目測健康，暫交由愛協檢查。

「金枕」僅5個月大，與貓媽「金星」及貓爸「金奇」在店舖生活，開舖時牠們會在附近遊玩，關舖後則會在店內居住，據知，很多街坊都認得「金枕」，相信不會誤認牠是流浪貓，而且該些人士抱走「金枕」前，亦沒有詢問過店員，故他們抱走貓的動機相當有可疑。據指，店舖職員指有印象看過涉事人士拖狗經過，但自「金枕」失蹤後，該些人就無再現身。

根據天眼片段可見，事發時「金枕」躺在店舖門外卡板上，此時，一名「踢拖」男子行經店舖並瞄實「金枕」，疑礙於有途人行經，男子裝作滿不在乎繼續向前行。待途人離開後，男子即折返並蹲在店舖前引「金枕」出來，「金枕」見狀即時跳出步往男子，男子一手抱起金枕攬在懷內離開，過程僅約1分鐘。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》， 任何人如不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，最高可處監禁10年。