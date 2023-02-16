全球8成面積達千公頃類近填海工程爛尾　環團憂明日大嶼步後塵

明日大嶼計劃惹起社會極大爭議。有團體今(16日)發表報告，發現全球面積達1,000公頃或以上的填海工程，爛尾率高近80%。團體擔心，比較全球各大型填海工程現況，包括南韓松島及印尼雅加達的NCICD填海項目等，可預視這些項目或出現規劃走樣、財務問題、生態破壞禍延填海以外範圍等，其中最主要會令項目失敗的原因是公私營合作模式及規劃重疊。團體促政府應優先規劃善用北部都會區的閒置棕地，以增加房屋供應。

綠色和平聯同本土研究社發布《問題島途：從全球大型填海工程看明日大嶼計劃的危機》研究報告，搜尋全球299個布海岸線或大型內陸湖的國家及地區，最後篩選出52個過去30多年，其用途、規模均與明日大嶼有可比性的人工島或近岸填海項目，符合條件的人工島中，有13個項目填海面積達1,000公頃或以上，至少10個項目出現空置、停滯、被腰斬等問題，爛尾率達77%，僅得1個項目可完成工程。本土研究社成員黃肇鴻稱，眾多爛尾填海項目並非主要集中在發展中國家，而是在多個國家均有出現問題，例如中國、南韓、馬來西亞等，認為爛尾問題普遍。

他續分析指，較多地方會採用公私合營的發展模式，即明日大嶼會採用的公私合營融資模式，失敗率屬最高，出現完成度問題達60%。綠色和平資深項目主任陳可淳則舉例指，印尼的NCICD填海項目最後規劃走樣，令公營土地大幅縮水，原因之一是興建期間超支嚴重，政府需撥更多土地予私人發展商。黃肇鴻認為，很多政府無法獨力支撐大型填海項目的資金需要，惟公私合營令發展商有彈性要求減少公營土地，易令願景走樣。以南韓松島的填海項目比較，其工程規模及規劃等與香港明日大嶼最相似，例如南韓政府意圖將松島發展成核心商業區，及公私合營發展模式。惟該島發展商業區的城市規劃重疊，由外資公司承擔98.4%開支的公私合營模式亦宣告失敗，最終要由政府公帑「埋單」。黃批評，現時啟德CBD2計劃已呈爛尾現象，質疑今日啟德會否變成明日大嶼。

團體批評明日大嶼是「了無勝算的賭局」，怒斥政府鬼祟展開「三無諮詢」，即「無公布、無主動諮詢公眾、無公信力」的諮詢，即使對比政府多次提出的外國經驗，認為仍有許多質疑及問題未有解答，例如將環評斬件、人工島的人口需求等，促請政府應優先規劃善用北部都會區的閒置棕地，釋放大量土地潛力，以增加房屋供應。