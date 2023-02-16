初選案區諾軒續作供　指《蘋果日報》提供選舉論壇場地

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權案，當中16人不認罪，今（16日）續移師至西九龍法院受審，區諾軒以控方證人身份繼續作供。區自爆在被捕前，所有WhatsApp紀錄已經刪除，又透露當初《蘋果日報》（下稱蘋果）答應提供場地，以及協助錄製初選選舉論壇。

區供稱，新界東選區第2次協調會議中，有參與者批評民主黨、街工等泛民政黨過往行禮如儀。區續稱，初選報名期完結後，戴耀廷便開設了訊息發布WhatsApp 群組。據他所知，其他選區也會開設類似群組。對於頁面顯示他是群組管理人，區表示「唔肯定點解我做咗admin」。之後區再與有意出戰超級區議會人士開協調會議，與會者包括涂謹申、鄺俊宇等。區形容當時大局已定，即5個直選選區皆決定辦初選，因此這次超區會議只開了很短時間。

就初選論壇事宜，戴耀廷建議找蘋果等媒體合作，區於是就此事聯絡了1名蘋果記者。蘋果接着表示可以提供場地。另一方面，區同時聯絡網台「D100」、「城寨」及網媒《立場新聞》合作。經過商議後，決定由蘋果錄製論壇影片，再分發給上述媒體同時間播放。2020年6月25日至7月4日，共6次初選論壇在蘋果大樓舉行。

案件編號：HCCC 69/2022