運輸業界人手嚴重短缺　有議員促輸入外勞

本港剛踏入復甦階段，但多個行業面臨人手不足。航運交通界議員易志明今日(16日)聯同業界召開記者會，巴士、小巴、貨運司機代表分別稱行業欠缺2成至4成人手，促政府盡快處理。易稱行業缺乏人力資源，空缺職位「肯定多過6萬人」，促政府按配額輸入外勞，並揚言會約見運輸及物流局局長林世雄，促局方訂立措施解決業界人手不足問題。

易志明指，香港人口老化、出生率低以致勞動人口持續下降，業界公共交通工具的司機不足，導致脫班；貨運司機不足則影響市民日常生活物資供應。他指解決本地司機問題目前最快方法，就是適當方法配額制輸入外來，並對政府沒有嚴厲打擊白牌車表示遺憾。

對於有人反對輸入外勞，多名業界代表稱現時嚴重缺乏司機，稱沒有司機如市民出入不便、脫班情況出現，反問是否究竟幫市民呢？此外，綠色專線小巴總商會主席蘇世雄稱，很多大學畢業投身社會希望有晉升機會的工作，小巴司機工作時間長，加上很大機會附上刑事責任以致更少青年入行，又斥政府打擊非法白牌車力度不足，相關法例未落實，認為如政府取代白牌車，就會有不少司機回流。香港專線小巴持牌人協會代表陳文俊亦指，業界不是想「慳錢」，而是需要司機供應量。公共巴士同業聯會副主席鄧子強則指出很對人擔心抄牌問題，促政府增設路邊泊車位。

香港貨櫃車主聯會主席林海達亦指出，近年移民潮導致勞動人口下降，年輕人入行少，業界早於十年前向政府反映問題，但政府沒有妥善處理，促粵港兩地政府優先解決跨境貨運司機問題，以及推行「駕駛資格有條件互認」。