團體轟殘疾者綜援政策自相矛盾　議員促當局增撥資源勿做守財奴

政府將在月底公布新一份財政預算案。多個殘疾人士團體今日（16日）舉行記者會表達對財政預算案的期望，會上有人批評政府在處理殘疾人士的綜援政策上「自相矛盾」，亦有人要求政府加強對殘疾人士的職業支援，如為殘疾人士的僱主提供稅務優惠。社福界議員狄志遠同樣要求政府增撥資源，指不反對審慎理財的概念，惟不應當守財奴。

綜援政策一向為人詬病，嚴重弱智人士家長協會黎沛薇表示，現時殘障人士若要申請個人綜援需要非與家人同住，才可較易申請。假如與家人同住，就可能需要把照顧者計入家庭成員收入影響申請結果。但部分嚴重殘障人士缺乏自理能力，必須有人照顧，不過候殘疾院舍時間輪候又過長，使他們難以入往院舍。黎沛薇批評有關做法自相矛盾，使殘疾人士難以取得綜援，加重照顧者的開支，建議政府安排與家人同住殘疾人士可獨立申請綜援。

另外，政府近年大力招攬人才，失明人協進會會長黃俊恒質疑，政府既然指有人才荒，何不加大對殘疾人士的就業支援，指他們都是一力資源的一部分，期望政府帶頭聘請殘疾人士，同時向僱用殘疾人士的公司提供資助，特別是社會企業，以吸引更多人聘請殘疾人士。

狄志遠強調，不反對審慎理財的概念，惟不應當守財奴，認為政府稱不能乏略殘疾人士服務，又呼籲政府成立殘疾人士委員會，期望能讓相關工作更集中。