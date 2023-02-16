港大團隊研納米藥物遞送系統　安全有效治肥胖及心血管病

香港大學李嘉誠醫學院的研究團隊研發了包載有甲狀腺素(Thyroid hormone，TH)的納米粒，經過脂肪靶向多肽的修飾後，可有目標地將TH輸送到脂肪組織，與全身遞送TH相比，可更安全及有效治療肥胖及其相關心血管代謝性併發症，有望推動相關治療的發展。研究結果已在期刊《自然通訊》發表。

肥胖可以引起糖尿病、心血管疾病及神經退化等可危及生命的慢性疾病。TH是一種很古老的激素，可以促進能量消耗，對治療肥胖及其併發症具一定潛力，但以往臨床試驗發現，全身注射TH通常會導致多種嚴重副作用，包括心跳過速、心臟病、肌肉萎縮及骨質疏鬆症。此外，雖然脂肪組織和骨骼肌被認為是TH提高代謝率和促進能量消耗的兩個主要標靶器官，但TH能否只通過脂肪組織就能發揮減重作用仍有待證明。

研究團隊研發了包載有TH的納米粒，通過在納米粒上修飾脂肪靶向多肽，可以選擇性地 將TH輸送到脂肪組織。與全身遞送TH相比，這種有目標的TH可以更有效地治療肥胖及其併發症，也沒有對非脂肪組織造成副作用。研究更發現，脂肪靶向遞送TH可將「壞的」白色脂肪轉化為「好的」棕色脂肪，產生熱能，促進代謝；相反，全身遞送TH無法使白色脂肪產生「棕色化」。研究還發現，TH的脂肪靶向輸送能夠緩解高膽固醇血症及動脈粥樣硬化，降低冠心病及缺血性中風的風險。