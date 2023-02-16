膠袋徵費收緊　超市派發量削達89%　環團稱蔬果包膠仍嚴峻

新的膠袋徵費於去年底生效，購買有包裝的冷凍食品不再獲得免費膠袋。有環保團體發現，超市派發兩款膠袋的數量分別大幅下降45%及89%，高於政府預期減少膠袋棄置量25%，但超市蔬果「包膠」問題仍然嚴峻，職員又會主動詢問顧客是否需要膠袋，促請超市培訓，免員工成為「膠袋推銷員」。

綠領行動於今年1至2月期間，在港九新界54間主要超市分店實地調查，發現超市平均每小時分別派出26個背心膠袋及8個平口袋，推算全港694間超市，全年合共派發約9,299萬個背心袋及2,850萬個平口袋，數量較去年調查大減。但調查又指，2月初到訪兩大主要超市合共3間分店，統計206個款式的蔬果包裝情況時，發現有高達76%蔬果以保鮮紙、膠托等包着，其中有5種蔬果，例如提子、士多啤梨等的「包膠率」更為100%。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍表示，在新法例實施下，大部分超市十分合作，不再放置「背心袋」及平口袋於當眼位置任由市民取用，但調查期間發現仍有不少超市職員，主動詢問顧客是否需要膠袋、提供膠袋。他們建議，膠袋徵費應增加至最少2元，甚至參考内地或其他國家，進一步推行「限塑令」等措拖，並提倡超市應加強前線員工培訓，不應成為「膠袋推銷員」。