連續2日與14歲女童性交肛交　地盤工認罪囚15個月

地盤工人在線上遊戲認識14歲女童，之後便連續2日與對方性交及肛交，事後被女童父親揭發。該地盤工人今日（16日）在高院原訟庭承認與16歲以下女童非法性交、與21歲以下女童肛交2罪，被判監15個月。法官判刑時表示，就算性行為是在女童同意下進行，但女童年僅14歲，仍須法庭加以保護。

據本案被告黎子傲(23歲)承認之案情，他在2022年3月7日透過線上遊戲認識本案事主X，然後2人同日便即見面，於X居所附近之草叢性交。翌日X趁父母不在家，再邀請被告到她家，2人在屋內肛交。2日之後X的父親發現X與被告涉及性的網上對話內容後報案，被告其後被捕。在警誡下被告承認與X性交及肛交，但稱他以為X已成年。

今天辯方大師為被告求情時，亦重申X沒有披露年齡，請求法官考慮到事件是X提出性要求，被告被捕至今已被還押近11個月，希望能予以輕判。不過特委法官許紹鼎判刑時就指，案情顯示被告有攜帶潤滑劑，是否無預謀值得商榷。考慮到被告與X的年紀差距及整體刑責後，法官最終決定就2罪判被告入獄15個月。

案件編號：HCCC 178/2022