7人認2019年參與金鐘暴動　今判囚30月2周至36個月

2019年9月29日有人發起「全球反極權大遊行」，大批示威者遊行至金鐘政府總部外一帶集結，其後演變成警民衝突。警方期間拘捕多名人士，其中8名涉案男被告2星期前在區域法院承認暴動罪，其中7人今天（16日）接受判刑，被判監30個月2星期至36個月。餘下1名17歲被告，法官就下令為他索取教導所報告作量刑參考，將其判刑押後至3月2日。

今天判刑的7名被告依次是王益利（19歲）、周俊熙（21歲）、韓偉傑（25歲）、李柏賢（18歲）、石家宇（20歲）、劉家豪（18歲）、及呂昊峻（19歲），以上均為案發時的歲數。法官考慮不同被告的參與程度、有沒有持武器等量刑因素後，今天決定判王、李、石3人入獄30個月2星期、劉入獄32個月、呂入獄33個月2星期、周入獄34個月2星期、韓則入獄36個月。同案另一被告黃德津（17歲），則索取報告押後至3月2日判刑。

案情顯示，案發當日下午有大批示威者集結於政府總部外，他們以物件堵路、向政總投擲物品，及築起傘陣等與警方對峙。警方多次警告及要求示威者散去不果，並曾施放催淚煙及以「水炮車」進行驅散等。警方其後展開行動，分批從政總多個出口衝出進行驅散。有示威者退至金鐘道等，續與警方對峙。警方續展開拘捕行動，並於統一中心及太古廣場之間的金鐘道一帶制服上述8名被告。他們當時均配備護目鏡、面罩及手套等不同裝備。而且亦有片段拍到該8名被告在涉案地點曾手持雨傘或竹等與警方對持。案情指當時該地點正發生暴動，而8名被告均有參與其中。

案件編號：DCCC 112/2021