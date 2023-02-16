稱遭僱主因姦成孕　外傭入稟區院索償

外籍女傭昨天（15日）入稟區院法院控告其男僱主，指在入職翌日開始不斷遭其非禮，其後更被姦成孕。她現指遭男僱主性別歧視，引用《性別歧視條例》要求賠償。據其入稟狀透露，該男僱主曾一度被捕並被控強姦等4罪，惟最終獲撤控。女傭亦曾向平機會投訴，但平機會指女傭在事發後逾1年才投訴，最終終止調查。

本案原告代號「NA」，被告是其男僱主沈成林（譯音）。據入稟狀指，原告與被告簽訂2年合約，於2021年2月8日起任被告的女傭，在被告在元朗住所工作，月薪4,600多港元。在上班翌日晚上，被告妻子要求原告替被告刮痧，期間被告曾伸手進原告褲內，撫摸其大腿內側。及後4天內被告又先後3度非禮原告，包括摸胸及手指插下體等。原告曾打算離職，但因無力償還中介代理費用而作罷。

入稟狀續指，同年2月16日下午，被告又突然推原告落梳化，及後更強姦原告。約2周後原告感到惡心及食欲不振，擔心是懷孕，終在被告妻陪同下看醫生。至4月底原告證實懷孕，被告妻則強迫她墮胎。原告最終決定逃走並於5月尋求外傭組織協助，並於同年11月誕下1名女嬰。被告其後曾被控非禮及強姦等4項控罪，據當時的控方案情指，被告指稱原告同意與他性交，而被告最終獲撤控。原告亦曾就事件向平機會投訴，但對方最終終止調查。原告指被告行為違反《性別歧視條例》，遂入稟法院要求法庭頒令，宣告被告曾作出該些歧視行為，並要求被告賠償其工資、精神及心理傷害，以及9.1萬港元到醫院生產的費用等。

案件編號：DCEO 3/2023