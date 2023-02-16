瓦解洗黑錢及詐騙集團　拘24人涉款1.24億

執法部門於上周六(11日)至昨日(15日)，進行代號「石階」打擊電騙行動，搗破一個本地詐騙集團及一個洗黑錢集團，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，拘捕14男10女共24人(23至75歲)，包括詐騙集團主腦、骨幹及傀儡戶口持有人。

該詐騙集團自2022年7月開始運作，已騙取約320萬港元，至少70名受害人，洗黑錢集團共清洗1.24億港元黑錢。行動中，檢獲價值100萬港元的現金及名錶，另凍結200萬港元。案件涉及的54個銀行戶口，互相之間有可疑轉帳，主要涉及電話騙案款項。

當中21個戶口過去1年清洗逾億元黑錢，5男6女傀儡戶口持有人被捕。另外33個戶口收取「猜猜我是誰」騙款，騙徒利用儲值電話卡致電餐廳、酒樓、零售商戶，假扮上司或負責人需錢應急詐騙。案中8男5女共13人(23至65歲)被捕，其中一名54歲本地男子為詐騙集團主腦，報稱無業，負責安排電話卡及傀儡戶口，另一人則為集團骨幹，報稱運輸工人，負責提款交給主腦。最大損失受害人為餐廳職員，被騙20萬港元，傀儡戶口持有人以數百至數千港元出售戶口。