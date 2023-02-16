童樂居職員拉2歲童雙腿辯稱助入眠　今被裁定虐兒罪成

《東網》早前率先報道，香港保護兒童會轄下「童樂居」的多名職員涉嫌虐待嬰幼兒，至今共34名女職員被起訴及提堂。1名被指於幼童睡覺時，涉分別拉起1名男童左右腳，再壓向男童臉部的高級女職員，早前否認虐兒罪在九龍城裁判法院受審。案件今天（16日）裁決，裁判官梁雅忻不相信被告稱是替男童伸展肌肉讓他易入睡，認為說法不合邏輯及有違常理，裁定被告罪成。裁判官把案件押後至3月2日判刑，期間被告須還押等候索取背景報告。

本案被告周翠英（47歲）否認1項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，指她於2021年12月14日，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」內，故意襲擊、虐待或忽略2歲男童B。被告案發時為童樂居高級幼兒工作員。

據控方早前播放相關閉路電視片段，片段中見B與其他幼童正睡在床上，被告則分別拉高B的雙腳，再輪番把腳壓向B臉部方向。被告自辯時則稱，她曾獲指配負責評核B的發展情況，故會多留意B及公餘時間陪B玩耍等。被告指當晚巡視幼童睡覺情況時，發現B郁動及未能入睡，便打算替B做一些伸展運動，才拿起B的腳，以令B肌肉鬆弛及易入睡。從她以前接受過的訓練，她相信這是適合助B入睡的伸展動作，並無意圖傷害B。

案件編號：KCCC 320/2022