本港最新失業率回落至3.4%　逾11.8萬人無工開

政府統計處今日(16日)發表最新勞動人口統計數字，去年10至12月的經季節性調整失業率由3.5%，下跌至11月至今年1月的3.4%；就業不足率亦由同期的1.5%下跌至1.4%。勞工及福利局局長孫玉菡表示，失業及就業不足情況繼續改善，隨着經濟活動從疫情中逐漸復常，加上香港與內地恢復全面通關，入境旅遊反彈，勞工市場情況在未來數月應會進一步改善。

與去年10至12月比較，在去年11月至今年1月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率均見下跌，其中建造業及零售業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，零售業以及運輸業。按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的失業率在去年11月至今年1月較上一個三個月期間，下跌0.2至4.5%，其中零售業的失業率下跌0.4至4.2%，餐飲服務活動業的失業率同樣微跌0.1至4.9%。大多數其他行業的失業率也下跌，尤其是建造業。

至於總就業人數則由去年10至12月的366.53萬人，下跌至去年11月至今年1月的366.22萬人，減少約3,100人。而同期的總勞動人口亦由379.13萬人，下跌至378.06萬人，減少約1.07萬人。失業人數方面，則由去年10至12月的12.6萬人，下跌至去年11月至今年1月的11.84萬人，減少約7,600人；同期的就業不足人數亦由5.53萬人下跌至5.21萬人，減少約3,200人。