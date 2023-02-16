去年底人口錄733萬　按年跌0.9%　6萬人淨移出

政府統計處今日(16日)發表最新數據，香港人口的臨時數字由2021年底的740.15萬人，跌至去年底的733.32萬人，按年共減少6.83萬人，跌幅為0.9%；同時，另有6萬名居民移離香港。

統計處表示，2021年底至2022年底的人口下跌，由於死亡多於出生，去年底人口比前一年出現自然減少，出生人數為3.25萬人，死亡人數則為6.21萬人；加上香港居民淨移出，即移入少於移出組成，期間出現2.95萬人的自然減少。而同期內，淨移出人數為3.88萬人，其中2.12萬人為單程證持有人的移入，6萬人為其他香港居民的淨移出。

去年底的總人口中，常住居民佔719.72萬人，而流動居民則佔13.6萬人。至於去年中的人口修訂數字為734.61萬人，常住居民數字修訂為719.46萬人，而流動居民的數字則修訂為15.15萬人。2021年年中至2022年年中的人口變動率亦修訂為-0.9%。

政府發言人表示，自然減少在去年有所擴大，疫情亦令跨境行程受到影響，因此觀察到去年移入香港的人數在大部分時間繼續處於低水平，到防控措施逐步放寬後，直至年底才慢慢出現回升。這反映香港人口流動已開始逐步復常，本港的社會及經濟亦將進一步復甦，而影響人才流入的有關因素更會逐漸消散。