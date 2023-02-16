泰籍女子被禁錮賣淫案　再多1男1女涉販運人口提堂

2名泰籍女子疑被誘騙來港打工，遭禁錮在油麻地廟街強迫提供性服務，直至上周三（8日）執法人員採取行動將2人救出，並分別拘捕疑為女主腦在內的6人，當中1名男子曾一度潛逃泰國，但經港泰兩地執法部門交流情報後，該男子被遣返香港。這名男子與另1名疑涉案女同黨，現被控1項販運他人進入香港罪，今天（16日）被解往九龍城裁判法院應訊。2人暫毋須答辯，裁判官把案件押後至4月13日再訊，期間2人須還押。

本案2名被告分別是柯金妹（女、35歲）及趙漢亮（男、66歲），均報稱無業。2人被控於2023年2月7日至2月8日之間，在油麻地廟街159號閣樓參與將2名女子帶入香港，目的在於賣淫。

資料顯示，該2名泰國女事主疑被禁錮期間，暗中透過泰國的家人，向泰國駐港總領事館求助，執法人員於本月8日到現場救出2人，並拘捕1名50歲女子，翌日再拘捕懷疑為女主腦的69歲女子及她的32歲女兒。直至本周一（13日），執法人員再拘捕包括本案2名被告在內的2女1男，故至今本案暫有6人被捕。

案件編號：KCCC 432/2023