過境車輛通行證需求急增　運輸署明起簡化申請程序

本港與內地自上周一(6日)全面恢復通關後，每日均有批車輛往返兩地。運輸署今日(16日)宣布，由明日(17日)起簡化過境車輛封閉道路通行許可證的申請程序，包括已遞交運輸署的申請，以加快處理及讓合資格人士盡快取得許可證。

運輸署表示，香港與內地全面通關後，近日申請許可證的個案顯著增加，由1月每日平均300宗增加至現時每日800宗，亦有部分申請者沒有提交齊全資料，以致延長處理時間。為此，署方現簡化許可證申請的程序，申請人將填妥的申請表及由廣東省公安廳簽發的「粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」(俗稱「批文」)，親身遞交或郵寄至運輸署過境服務分組，只要填妥申請表及批文仍然有效，無需提交或核對其他文件，運輸署便會盡快審批並發出許可證。

不過，上述簡化申請程序的安排會由明日至5月16日實施。運輸署提醒申請人，今次簡化程序是應對申請飆升的應急安排，申請人日後續領許可證期時仍須向運輸署提交齊全資料，以確保符合兩地政府要求。而簡化程序並不適用於許可證的全新申請，申請人必須依照現時的程序提交所有資料。