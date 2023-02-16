屢傳罷工及衞生問題　學校午膳商停供應兩天　料10萬師生受影響

隨着疫情趨緩，本港學校相繼復課，但有大型連鎖快餐店集團旗下的午膳供應商早前傳出罷工，未能為多間中小學供應午餐，及後更有學校投訴飯盒質素出現問題。消息指，有小學今日(16日)收到供應商向學校發出通知，指經過審慎考慮，決定於下周一及下周二(20及21日)暫停供應午膳。據指，料有10萬師生受影響。

據有關快餐店集團通告指，收到個別學校通知有同學進食飯盒後感到不適，對受影響的學校、家長及學童表示歉意。集團強調非常關注事件，經審慎考慮決定於上述日子暫停供應兩天，並將從頭檢視所有產製工序，加強生產過程各步驟之連接，同時亦會進行深層清潔消毒，確保廠房環境衞生。通告又指，需把握時間盡快找出問題根源並加以整改，避免同類事件再次發生。

通告又指出，將退回兩天的款項給家長，亦會額外補償兩天飯餐。另再次澄清並無出現工廠罷工的情況，但因疫情緣故不少員工已轉行，短期內人手安排較為緊張。在學校復課後，公司每天供應逾10萬個飯盒予學校，數量比復課前增加3、4倍，目前已積極增聘員工，並從其他業務單位調配人手，強調將繼續與各學校保持緊密溝通，釋除學校及家長的疑慮。