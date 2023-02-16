政府擬荃灣公園建旱季截流器　區議員反對選址斥擾民

為改善荃灣海濱臭味的問題，政府早前建議興建旱季截流器，但選址備受居民爭議。荃灣區議會環境、衞生及氣候變化委員會今日(16日)討論有關議題，有議員批評選址不當，又對旱季截流器成效存疑，質疑當局為何在工程擾民的情況下仍然推行。政府回應指有一系列的措施處理臭味問題，但有關工作非即時，所以短暫而言要利用旱季截流器去處理問題，又表示接收到居民意見，會作下一步考慮。

政府曾在多區安裝旱季截流器，把雨水渠受污染的旱流堵截和分流至污水收集系統以供處理，藉此減少臭味。渠務署去年8月向荃灣區議會提交文件，建議在環宇海灣第3至6座附近興建旱季截流器，但遭附近居民反對，事隔半年則改為建議在荃灣公園興建，卻惹起鄰近映日灣居民不滿。

區議員陸靈中表明反對修訂選址，由於旱季截流器會發出氣味和噪音，不單止擾民，同時減少居民休憩空間 ，又質疑旱季節流器成效不彰，他又指近期收集到700個市民簽名反對建議，要求政府用其他方法取代興建旱季節流器，促政府從源頭解決臭味問題，加派人手處理喉管錯駁問題。另一區議員劉卓裕則斥渠務署一直未能交代節流器成效及具體數據，指香港有三分之一時間為雨季，但雨季期間又無法使用旱季截流器，質疑政府在擾民的情況下仍然推行。

渠務署回應指當局有一系列措施進行解決臭味問題，如處理喉管錯駁問題，但有關工作非即時，所以短暫而言仍要採取旱季截流器去處理相關問題。因應工程問題，該處承諾會與康文署商討在其他地方為居民提供適用的設施和休憩空間。