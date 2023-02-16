山景邨驚見婦人餵鼠　東網直擊群鼠出動　餵鼠人敗走當場

本港鼠患嚴重，一般市民甫見老鼠即避之則吉，然而屯門竟出現「餵鼠婦人」，每日專誠帶同糧食到山坡餵老鼠！東網今日(16日)收到讀者報料，直指在山景邨目擊兩名婦人餵老鼠，他提供的片段更直擊上述餵鼠過程，其中一名婦人向山坡撒食物，吸引群鼠蜂擁搶食。東網記者下午時分到場視察，不但有逾10隻老鼠在白晝現身，更直擊疑似餵鼠婦人現身，她開頭只稱餵貓而非餵鼠，後來卻被指一年未見貓卻繼續放食物，難自圓其說下，最終收走糧食敗走當場。有滅蟲專家指餵鼠者行為不智，會刺激老鼠繁殖而令數目激增，爆發疫症的機會亦因而增加。

「日日見佢拎住啲飯盒同水去餵，叫佢唔好咁做都唔理，下下話報警先走！」居住山景邨的陳先生(化名)不齒餵鼠婦人惡行，多番好言相勸皆被忽視，只好拍下影片向東網求助。他坦言對她們的行為深感驚訝，直言「餵貓就聽得多，餵老鼠真係第一次。」他多次目堵她們現身商場便利店旁的小山坡對落行山路，在每日下午5至時6時之間最常見，他深知老鼠會傳播多種病毒，恐婦人行為會招來惡果，令屋邨爆發鼠患，要求有關部門加強打擊，「本身啲老鼠已經好難對付，依家仲有人餵佢哋，肯定會愈嚟愈多！」

陳先生向東網提供一段長約9秒的影片，該片段可謂觸目驚心，只見片中有兩名分別為長髮及短髮的中年婦女，當中短髮婦手執疑似糧食向着山坡撒開，未幾就有近10隻老鼠湧現，更有一隻體形寵大的老鼠走近婦人誠心討食，形同寵物，狀甚囂張。

東網記者今日到場直擊，下午約6時上述長髮餵鼠婦人現身，她拿了一個滿載食物的膠兜放在花槽上，老鼠見狀已蜂擁搶食，記者向其查問，她自稱洪太，起初只強調到來餵貓，也知道餵伺老鼠行為不對，惟其後又坦言已一年未見貓，卻又繼續餵食行為，變相承認餵老鼠，「我都知咁做唔啱，我拎返走啲嘢，以後都唔餵喇，唔好意思。」在她說話期間，更有一隻老鼠走到她身邊，仿似等待主人餵食。

至於記者驚見近10隻老鼠在白晝出現，部分在山坡及花槽邊游弋，而花槽裏有一個空置膠兜，部分老鼠圍着膠兜不停繞圈，似乎正等待主人餵食。同時，現場的老鼠全部神態自若，毫不怕人，有老鼠想爬樹，亦有老鼠躲在矮叢中。東網正就事件向食環署查詢，有待回覆。