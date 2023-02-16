全政府動員首演練　模擬本港受海嘯影響　1萬公僕參與

2022年《施政報告》增設「全政府動員」級別，今日(26日)舉行首次演練，是次演練的代號為「達陣I」，目的是測試各政策局和部門在「全政府動員」級別啟動時，即時動員人手應對重大事故的能力，共約1萬名來自77個政策局和部門人員在不同地點參與。各參與實地行動演練的人員均能於指定時間內到達指定地點，政府會稍後詳細檢視和分析今次演練的成效。

是次演練模擬香港將顯著受鄰近海域海嘯影響，並會引致低窪地區嚴重水浸，大量居民需要在短時間內撤離至地勢較高的地方，有需要迅速地跨部門動員人手組成隊伍參與應急工作。有別於為特定事故進行的演習，是次演練行動的目的是測試部門內部聯絡通訊和即時動員人手組成隊伍的能力，重點在於聯絡通訊的機制和模式是否有效和緊急召集時公務員的反應速度。是次演練和未來的同類演練並不會取代其他應變或救援計劃的演練。

新的「全政府動員」級別，即預先制定各部門指定人員名單，確保需要大量人手處理的事故或重大危機出現時，能立即動員公務員為基礎的應急隊伍，增添大量人力及輔助隊伍。公務員事務局局長楊何蓓茵等人昨到北角社區會堂視察實地行動演練的情況，並聽取參與演練人員的意見，她指，公務員事務局日後會繼續定期進行演練，提升公務員團隊的機動性和應變能力。