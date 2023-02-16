政府工業意外往往未有官員「上身」　工會指非單一事件促正視

每次涉及政府部門的工業意外，往往未有政府官員「上身」。油麻地母嬰健康院一名女保安員，去年因停車場鐵閘倒塌而被壓中，送院傷重不治。事隔半年，勞工處昨日(15日)表示已完成對事故的調查，將向有關處所佔用人及僱主共提出5項涉及職業安全及健康法例的檢控。該處今日(16日)回覆東網表示，是次被檢控未有牽涉政府部門，只涉及私人承建商及僱主，包括私人建築公司及工程顧問。對於工業意外後，勞工處未有檢控政府相關部門，有工會坦言這並不是單一事件，質疑該宗意外當局理應有責，望政府重新正視。

勞工處昨日表示，已就去年在油麻地母嬰健康院所發生的一宗致命意外事件，向有關處所佔用人及僱主共提出5項檢控。處方初時未有清楚釐清何為「處所佔用人」及「僱主」，至今日回覆檢控當中未有涉及政府部門，單純只控告有關處所佔用人，即奧雅納工程顧問、莫特麥克唐納香港有限公司、Build King Construction Limited、SK ecoplant Co., Ltd 4間私人建築及工程顧問公司，以及女保安員的僱主，即威智護衛有限公司。至於控罪性質則主要圍嬈「沒有確保僱員的安全及健康」及「沒有為僱員提供安全作業裝置及安全工作系統」為主。案件已排期在3月16日於觀塘裁判法院進行首次聆訊。

對於是次意外未有檢控政府相關部門，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文坦言這並不是單一事件，根據過往工業意外，即使涉及政府部門，惟勞工處在徵詢律政司意見後，均未有向相關政府部門提出檢控，譬如前年8月在西環發生的修樹女工慘死意外。

以該宗閘門倒塌意外為例，蕭倩文認為政府作為油麻地母嬰健康院的使用者，應擔當好監管的責任，故包括衞生署、路政署在內的相關部門理應責無旁貸，是次只檢控私人承建商及僱主實屬不公，長遠亦無助當局檢討職業安全，減少工業意外發生。她期望，政府能透過事件吸取教訓，並正視現況，有助一改坊間對政府的「官官相衛」印象。