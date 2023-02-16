政Whats噏：添置運動器具　李世榮設五星級辦公室

立法會綜合大樓裏面嘅議員辦公室，雖然面積大致相約，但內裏擺設就各色其適。議員鄧家彪(Bill)日前到訪另一位議員同事李世榮嘅辦公室，就九東鐵路接新界東南嘅項目交換意見。事後阿Bill大讚對方嘅辦公室布置優雅，仲以「五星級」嚟形容添！莫非李世榮間辦公室裝修得富麗堂皇，極盡豪華？

答案啱啱相反，其實李世榮嘅辦公室係以清簡而著稱。佢話自己就任立法會議員之前，曾目睹好多議員辦公室內裏堆滿文件或充斥各種雜物。而當佢獲得議席並取得辦公室鎖匙之後，就希望享受多啲室內空間，佢除咗汰換上一手留下嘅舊家具，新添置嘅物件並唔多，不過當中有兩件相當重要嘅器具，就係單車機同踏步機嘞。

李世榮話議員工作繁忙，要抽時間做運動真係唔容易，因此購買單車機，以便佢一邊踩一邊睇電視；至於要閱讀文件，就改為踩踏步機。因應踏步機需採取站立姿勢，連帶張寫字枱都係可以調較升降㗎。佢仲話希望成為其他議員同事嘅倣效對象，喺辦公室多啲做運動，但可能礙於大家都比較內斂，響應嘅同事暫時唔係咁多。