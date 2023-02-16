赴土耳其災區救出4人　港救援隊感鼓舞　盼生還者走出傷痛

土耳其當地時間2月6日發生黎克特制7.8級地震，連同鄰國敍利亞，目前遇難人數已超過4.1萬人。由59人組成的特區救援隊早前赴當地救援，並在災區哈泰省住宅區累計救出4名生還者。其中3名有份救出生還者的消防處人員表示，到達災區對眼前的情景感到十分震撼，亦十分難過，希望生還者盡快走出傷痛。

署理總隊目、亦是坍塌搜救專隊成員之一的葉儉雄稱，災情與想像的有少許不同，平時操練只是一幢大廈倒塌，而災場則是整條街的大廈倒塌，形容「好震撼」。最大障礙是溝通問題，幸好有翻譯員協助。對於救出生還者，覺得好感恩。救護隊目、坍塌搜救專隊成員的黃家偉同樣指，親歷其境感震撼。他憶述，救援時走近挖泥機，見到挖泥機下方有兩人，旁邊有一位母親，都十分虛弱，當時覺得很傷心，因為眼前的傷者只是眾多死傷者的冰山一角。

署理隊目梁志宏則稱，沒想到一幢大廈會倒塌至如此情況，場景猶如拍戲，感到「好心痛」。他憶述救出3名生還者的情況，由於空間狹窄，初時只看見2名傷者，救出2人後，發現原來有第3名被困者。救出3人後，感覺「未係好大」，因為要趕往另一地點支援，但當回到營地後，內心感鼓舞。