律師促立法監管餵飼老鼠　增阻嚇力警醒市民

東網今日(16日)獨家揭發屯門山景邨有婦人公然「餵鼠」，引起各界關注。雖然港府日前修訂《野生動物保護條例》，禁止市民於全港任何地方餵飼野生動物，最高罰款1萬港元，惟餵飼貓狗、老鼠、野鴿等則不受新例所限。執業大律師陸偉雄指出，若餵飼牠們弄污公眾地方，例如遺下殘餘飼料，執法人員大多會以亂拋垃圾罪行，定額罰款違例者1,500元。他直言情況不理想，認為應立法禁止餵飼老鼠、野鴿，避免常有相關行為出現。

陸偉雄解釋，老鼠不是野生動物，故餵飼老鼠不犯法。現時並無條例監管不準餵老鼠、白鴿等，執法人員通常遇到此類情況，會以亂拋垃圾罪行向當事人票控及定額罰款，但「其實係唔理想，因為1,500蚊無咩阻嚇力，如果佢哋好有錢，唔會理咁多」。他認為應針對餵飼老鼠、白鴿這個行為去立例，讓市民警醒，「唔好以為餵白鴿無問題，有時白鴿食唔晒，殘餘食物留咗喺地下，咪又係老鼠食！」他又認為，單純罰款或難改變該些人士的行為，因大多餵老鼠的人心理上會認為自己「積緊福」、「做好事放生」，他們或不了解自己行為是影響公共衞生，故應找尋社工、輔導員協助，讓他們明白相關行為「係唔可以，亦唔應該做！」

香港蟲害管理學會主席陳澤森亦認為，餵食者的心態是出於憐憫，部分人視老鼠為生命，認為生命平等，即便那是世人認為有害的老鼠，卻會慈悲為懷，不忍老鼠挨餓而冒險餵食，然而做法不但違法，更可能引致老鼠成群的嚴重後果，他呼籲餵鼠者三思，停止相關行為。