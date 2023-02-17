微電流治療自閉症　提升年輕患者溝通認知

自閉症又稱為「自閉症譜系障礙」，據教育局資料顯示，2021/22學年已有近1.2萬名學童因患有該症而有特殊教育需要，但至今仍未有確實結論及根治方法。香港理工大學研究團隊多方面探討微電流刺激治療對年輕自閉人士腦功能的影響，研究結果發現，該治療結合認知訓練後，能有效提升年輕自閉人士的社交溝通能力及認知功能。

研究團隊隨機抽樣，在兩星期內為41名14至21歲患有輕度自閉症人士進行10次的額葉微電流刺激治療，發現治療在結合認知訓練後，可顯著減少患者的偏執行為，並提高他們的靈活變通能力、訊息處理速度及表情辨別能力等，從而提升其社交和認知能力，有關改善更能夠維持至少一個月。不過，中大醫學院精神科專科醫生余嘉倩強調，有關研究仍屬初步實驗階段，存在很多未知數，包括未知其他不同年齡、智能，或較嚴重患者的成效，以及未知持續性治療的成果及安全性等。

就讀中四的Royce是治療參加者之一，其父表示，兒子接受治療後成效顯著，不但社交能力變好，更增加了積極性，「多咗主動同人交流」。他舉例，疫情期間兒子竟罕有地主動表示自己喉嚨痛、發燒，因而才得知確診，其後向他講解藥物後，更會自己按時食藥。理大康復治療科學系副教授韓明怡博士表示，微電流刺激治療是通過微電流，來刺激自閉症患者的腦部前額葉範圍，並改善其突觸可塑性和神經元網絡接連，以提升年輕自閉人士的認知能力，而研究更發現，初步未有對任何健康人士及其他病患造成嚴重副作用。未來將會進一步探討微電刺激加強劑或持續性治療的成效，以及家用微電流刺激治療的可行性等。