肝癌免疫組合治療藥物納入安全網　藥費減半

肝癌難發現、難治療，往往腫瘤脹大、達中晚期時才察覺，故為全港第3號癌症殺手。隨着治療費用高昂而更有效的「免疫組合治療藥物」於去年12月中獲納入安全網，患者能以較低的價錢使用藥物，有望延長壽命及維持生活質素。以往用藥花費不菲，有患者高興終得到資助，期望當局簡化入息審查門檻及手續，令更多病人受惠。

香港肝癌及腸胃癌基金會榮譽秘書邱宗祥說，肝癌免疫組合治療由兩款藥物，阿替利組單抗(Atezolizumab)及貝伐珠單抗(Bevacizumab)組成，分別可激發免疫系統對付癌細胞，並壓抑腫瘤血管生長因子以阻斷營養補給，多國醫學組織列為治療晚期肝癌的一線治療選擇。他又引述華人的研究數據稱，患者用新藥後整體存活期為使用傳統標靶治療兩倍，中位數達2年，當中病情穩定受控的時間亦升近8成，達5.7個月。另一研究又稱，新藥患者的生活質素可保持約11.2個月不惡化，較傳統標靶治療延長3倍以上。可是，藥物雖有效，卻因費用高昂，令患者被迫放棄治療。

魏先生早前因病情嚴峻而急於用藥，每次治療索價約4萬元，每隔3星期一次，而於去年7月，藥費因部分藥物獲資助而下調，但仍收費2萬多元一次，已接受22次療程令其家庭淘空積蓄。他們等候多時終見希望，免疫組合治療藥物於去年12月中起納入安全網，合資格患者可申請關愛基金資助，為首款獲資助的晚期肝癌免疫組合治療藥物。魏太為先生申請藥物資助，惟手續繁複，入息審查嚴格，她形容過程十分艱難，冀政府可降低門檻，令更多有需要的病人盡快得到援助。