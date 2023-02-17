牛頭角安華街阻街嚴重　街坊斥投訴7年從未改善

店舖阻街問題猖獗，食環署被斥執法不力。東網亦接獲投訴，指牛頭角安華街一帶亂況持續超過6、7年，惟多次向署方投訴仍未見改善，有違規店舖每日落貨，趁無食環署人員在場便肆意阻街，嚴重影響區內衞生。

投訴人徐小姐居於九龍灣兆景樓，與牛頭角街市僅一街之隔。她指安華街一帶菜檔早開晚收，阻街最嚴重是每早上落貨時段，一堆堆載有蔬果的發泡膠箱擺滿行人路，亦堵塞路面交通，甚至擺放長期亦放人清理。她曾就此致電1823向食環署投訴，惟回覆僅指當局會定期巡查，一發現有違規將作出檢控，但實際上未見有加強執法。

她續指，店舖貨物阻街外，亦影響區內衞生，例如不時將冰水傾倒至路面坑渠，以致路面經常濕滑，自己及不少長者亦試過因而滑倒在地上；附近後巷亦曾見到有老鼠蹤影，故質問當局是否失職，要求「還牛頭角街坊一條乾淨街道！」

食環署回覆指，過去一個月與執法部門在上述範圍進行3次聯合執法行動，並就店舖在公眾地方造成阻礙和違反潔淨罪行，共發出20張定額罰款通知書。同期內，署方共接獲2宗查詢所指地點的相關鼠患投訴。接獲東網轉介後，該署已隨即派員巡查上址一帶的公眾地方並進行鼠患調查，期間發現有少量鼠迹。本署防治蟲鼠組已在適當地方放置毒鼠餌及捕鼠籠，並繼續在附近一帶的公眾地方加強防控鼠患工作。