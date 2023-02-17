東方日報A1：一樣米養百樣人　屯門婦餵老鼠群

本港鼠患嚴重，更接連爆發大鼠戊肝感染個案，一般市民甫見老鼠即避之則吉。但正所謂一樣米養百樣人，屯門竟有婦人每日專誠帶同糧食到山坡餵飽老鼠群！本報昨日收到讀者報料指在屯門山景邨目擊兩名婦人餵老鼠，其提供的片段更直擊餵鼠過程，其中一名短髮婦人向山坡撒食物，吸引群鼠蜂擁搶食。本報記者昨日到場視察，不但有逾10隻老鼠在白晝現身，更直擊疑似餵鼠長髮婦人現身，她開頭只稱餵貓而非餵鼠，後來卻指一年未見貓卻繼續放食物，難以自圓其說下最終收走糧食敗走當場。滅蟲專家狠批餵鼠者行為不智，會刺激老鼠繁殖，若食物環境衞生署繼續坐視不理，鼠群數目會激增，爆發疫症的機會亦因而增加。

「日日見佢拎住啲飯盒同水去餵，叫佢唔好咁做都唔理，下下話報警先走！」居住山景邨的陳先生（化名）不齒餵鼠婦人惡行，多番好言相勸皆被忽視，只好拍下影片向本報求助。他坦言對餵鼠婦人的行為深感驚訝，直言「餵貓就聽得多，餵老鼠真係第一次。」他多次目睹她們現身商場便利店旁的小山坡對落行山路，在每日下午5至時6時之間最常見，他深知老鼠會傳播多種病毒，恐婦人行為會招來惡果，令屋邨爆發鼠患，要求有關部門加強打擊，「本身啲老鼠已經好難對付，依家仲有人餵佢哋，肯定會愈嚟愈多！」

陳先生向本報提供一段長約9秒的影片，該片段可謂觸目驚心，只見片中有兩名分別留長髮及短髮的中年婦女，當中短髮婦手執疑似糧食向着山坡撒開，未幾就有近10隻老鼠湧現，更有一隻體形龐大的老鼠走近婦人誠心討食，形同寵物，狀甚囂張。

本報記者昨日下午到場直擊，約6時上述疑似長髮餵鼠婦人現身，她拿了一個滿載食物的膠兜放在花槽上，老鼠見狀已蜂擁搶食。記者上前追問，她自稱洪太，居住山景邨，稱起初只到來餵貓，也知道餵飼老鼠行為不對，會影響環境衞生，惟其後又坦言已一年未見貓，卻又繼續擺放食物，變相承認餵老鼠，「我都知咁做唔啱，我拎番走啲嘢，以後都唔餵喇，唔好意思。」在她說話期間，更有一隻老鼠走到她身邊，仿似等待主人餵食。

「餵老鼠會加速佢哋繁殖速度，當數目愈多，爆發疫病嘅機會就會愈高！」香港蟲害管理學會主席陳澤森認為餵老鼠是好心做壞事，後果比起餵野豬及白鴿更嚴重，一旦改變老鼠的覓食習慣，以牠們強勁的繁殖能力，最快兩至三個月就可一胎十鼠，屆時數量愈來愈多，對於爆發大鼠戊型肝炎，甚至殺傷力更高的鼠疫風險亦會大增。

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