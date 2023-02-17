學校午膳商停供飯盒兩天　有校長稱不會輕易改上半日課應對

有大型連鎖快餐店集團旗下的午膳供應商早前傳出罷工，未能為多間中小學供應午餐，及後更有學校投訴飯盒質素出現問題，該供應商決定下周一及下周二(20及21日)暫停供應午膳，以進行廠房深層清潔及釋除家長疑慮，料有10萬師生受影響。受影響學校之一的聖公會天水圍靈愛小學約有500名學生訂飯，校長孔偉成今日(17日)在電台節目表示，學校應盡量做好相關危機處理，暫停下午課堂雖然是最簡單直接的應對方法，但不應輕易選擇使用。

他表示，校方也是昨日才得悉事件，已有多項應變措施，包括通知家長可自行為學生送飯、讓學生回家午膳、叫外賣由校方派員拿取等等，如果家長同意，亦可讓學生外出用膳。學校暫時沒有收到學生報告，進食過有關飯盒後不適，至於是否更換供應商，校方須待事件進一步發展及了解合約條款，經評估後才考慮是否更換供應商。

立法會議員朱國強今日在另一個電台節目表示，有學校傾向這兩天暫停下午課堂，但要根據教育局指引，保持校園開放，照顧有需要學生。而為保障學生健康，長遠而言教育局應與食環署合作，對供應商的運作提供清晰指引，加強監管。

另外，就有關事件，食環署發言人昨晚表示，前日(15日)及今日巡查了涉事供應商位於沙田和元朗的廠房，檢取共11個食物樣本和25個環境樣本作化驗，並就元朗廠房內維修不妥善的情況提出檢控。