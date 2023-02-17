疫下76.4%受訪者家庭支出不跌反升　團體促按人數發放現金津貼

香港貧富懸殊嚴重，團體「基層願景」調查發現，在有子女的家庭中，不論平均每月收入有沒有轉變，花在子女的開支傾向不跌反升。結果顯示平均月入為15,001港元至兩萬港元的受訪住戶中，有76.4%人於子女開支每月花逾2,000港元以上。團體建議，應按照子女人數向家庭發放現金津貼，減輕兒童照顧者的經濟負擔。

是次研究調查採用便利抽樣法，在本月1日至本月15日以網上問卷形式向全港18區的基層市民進行調查。整體調查共收集887份問卷，有效問卷為871份。飲食方面，受訪住戶當中有約三成表示對比2021年，家庭收入有所減少，但食物開支不跌反升，近九成人認為主要原因是食物物價上漲。平均月入為15,001港元至20,000港元的受訪住戶數據顯示，63.1%的受訪住戶都花超過5,000港元在食物支出上，接近每月收入的三分之一。

團體又指，政府就疫情推出一次性的臨時失業支援措施，讓2021年10月至12月面臨失業或停工30天的市民申請一筆過的1萬港元援助金，但第五波疫情引致的失業潮一直維持至去年第3季才回落至失業率低於4的水平，導致在去年第1季及第2季才失業的基層市民無法申請計劃。

團建憂慮，護老者及殘疾人士照顧者津貼之外，政府看不見兒童照顧者的需要，調查發現兒童照顧者當中，多子照顧者的開支明顯比一般兒童照顧者較大。團體期望，政府應就兒童照顧者面對的困境成立專案小組，研究並制訂方案確立兒童照顧者的身份，以便辯識多子、單親等較高危的照顧者，並按照子女人數向家庭發放現金津貼，支援有兒童的家庭，避免出現兒童貧窮的情況，同時減輕兒童照顧者的經濟負擔。