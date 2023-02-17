修訂版權例刊憲5.1實施　提供實務守則供遵從

政府今日(17日)在憲報刊登《2022年版權（修訂）條例（生效日期）公告》，《修訂條例》將於5月1日實施。《生效日期公告》將於本月22日提交立法會，以進行先訂立後審議的程序。為配合《修訂條例》下的「安全港」制度的運作，政府今亦在憲報刊登《實務守則》，就服務提供者在得知其服務平台出現網上盜版時可按《修訂條例》下的「安全港」制度採取的相關做法和程序，提供實務指引。

《修訂條例》更新《版權條例》(第528章)，以加強數碼環境的版權保護，當中的修訂包括為版權擁有人引入科技中立的專有傳播權利和為針對侵犯該項新增權利訂定刑事制裁；引入「安全港」制度，以鼓勵聯線服務提供者與版權擁有人合作打擊網上盜版活動；以及新增和擴闊多項版權豁免，包括允許某些在互聯網上常見的活動使用版權作品，以及便利網上學習及圖書館、博物館和檔案室的運作等，讓版權保護與合理使用版權作品之間可維持合適的平衡。

《修訂條例》生效後，相關執法部門會繼續與版權擁有人合作，加強巡查及執法工作，並會會視乎個別案情和證據，根據經修訂的《版權條例》採取執法行動，以進一步打擊網上盜版活動。